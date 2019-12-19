РИАМО – 19 дек. В России планируют выделить дополнительно 550 миллиардов рублей на развитие первичного звена здравоохранения, в частности, планируется привести в нормативное состояние или построить 10 тысяч учреждений здравоохранения, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции в четверг.

«Я бы хотел два слова сказать о наших мероприятиях, которые мы наметили в области первичного звена здравоохранения. Договорились выделить дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 миллиардов рублей. Деньги в основном пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта», — сказал Путин.

Он добавил, что планируется привести в нормативное состояние или построить 10 тысяч учреждений, приобрести 37 тысяч транспортных средств и до 10 тысяч единиц различного оборудования.

«Я очень рассчитываю, что в достаточно короткий промежуток времени нам удастся реализовать все эти планы, и люди должны почувствовать изменения. А вторая часть, которая заложена в основном в национальные проекты, будет связана. <…> Там тоже есть деньги на первичное звено, но основные средства идут на борьбу с онкологией», — подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что в стране достигли неплохих результатов в области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Путин обратил внимание, что существенно сократилась и детская смертность.

В четверг в столичном Центре международной торговли проходит большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Мероприятие освещают почти 1,9 тысячи аккредитованных журналистов. Эта пресс-конференция стала для Путина пятнадцатой по счету, данный формат был введен в 2001 году.