РИАМО – 19 дек. Президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского незаурядной личностью, но отказался дать ему характеристику.

Охарактеризовать нового президента Украины попросил журналист Первого канала. Путин отметил, что вообще не хотел бы давать характеристики своим коллегам.

«Я всегда уклоняюсь от вопросов подобного рода, считая некорректным давать характеристики своим коллегам. <...> Мы можем давать характеристики историческим личностям. Про действующих — язык не поворачивается. У кого-то есть преимущества, есть и какие-то минусы. Но если они попадают на такие места, это значит, что они прошли серьезный отбор. Это все люди незаурядные, как минимум», - сказал Путин.

Большая ежегодная пресс-конференция президента России проходит в четверг в Москве. Она стала уже 15-й по счету. На мероприятие аккредитованы 1895 представителей СМИ. В прошлом году пресс-конференция главы государства длилась почти четыре часа.