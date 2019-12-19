РИАМО - 19 дек. Улицы Больничная и Войкова города Дедовск городского округа Истра включены в адресный перечень дворовых территорий, которые будут комплексно благоустроены в 2020 году, в том числе там 1 сентября планируют открыть детскую площадку по губернаторской программе, сообщил в четверг министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«У нас вообще в этом году в Истре было большое <…> благоустройство дворов. Шесть крупных площадок появилось. И на будущий год у нас тоже большая программа по детским площадкам. И жители как раз просили такую площадку, чтобы детям было, где играть», - сказал Хайкин в ходе встречи с гражданами в приемной президента РФ в Московской области.

Он отметил, что детскую площадку постараются открыть 1 сентября 2020 года.

Об оказании содействия в комплексном благоустройстве общей дворовой территории многоквартирных домов по улицам Больничная и Войкова города Дедовск к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву обратилась жительница Истры Мария Рубанова с 8-летней дочерью Валерией.