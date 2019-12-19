РИАМО – 19 дек. Увеличение зарплат в российском здравоохранении необходимо обеспечивать благодаря росту национальной экономики, при этом следует принять меры и в рамках существующей системы ОМС, сообщил президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что существующую модель управления здравоохранением не следует менять, поскольку она в целом развивается удовлетворительными темпами.

«Что можно сделать внутри существующей системы? Надо избавиться от несправедливой дифференциации (в размере зарплат главврачей и рядовых медиков – ред.), нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада, она сейчас в регионах разнится от 30% до 50%, нужно сделать единый подход по всей стране», – сказал Путин.

Он добавил, что также нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам (за количество принятых больных, количество выездов и так далее). При этом, по мнению президента, ни в ком случае нельзя снижать надбавки за работу медиков в особых условиях.

«Если все это для начала привести в порядок, на мой взгляд, в положительном плане уже кое-что может измениться», - сказал Путин.

В четверг в столичном Центре международной торговли проходит большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Мероприятие освещают почти 1,9 тысячи аккредитованных журналистов. Эта пресс-конференция стала для Путина пятнадцатой по счету, данный формат был введен в 2001 году.