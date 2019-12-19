РИАМО – 19 дек. Президент России Владимир Путин назвал основные достижения в промышленности современной России, среди них обновление мощностей, рост экспорта сельхозпродукции, открытие новых инфраструктурных объектов.

Пятнадцатая по счету большая ежегодная пресс-конференция президента России проходит в четверг в Москве. На мероприятие аккредитованы 1895 представителей СМИ. В прошлом году пресс-конференция главы государства длилась почти четыре часа.

«Мы должны быть благодарны предкам, которые создали такую огромную мощную державу. Но мы должны понимать, <...> что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Средний возраст машинооборудования в перерабатывающей промышленности составляет 12 лет», - сказал Путин.

Он отметил, что построены три новых аэропорта, 45 новых полос, 12 вокзалов.

«Вдвое возросло количество федеральных трасс в нормативном состоянии, их было около 39, а стало 80 с лишним», - сказал президент.

По его словам, важные достижения произошли в сельском хозяйстве.

«Советский Союз был всегда покупателем зерновых. Сейчас Россия самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы заняли первое миро и обошли Соединенные Штаты и Канаду. <...> 46% роста этого производства. У нас в разы вырос экспорт, по-моему, в 2,6 раза. 24 миллиарда долларов мы продали на внешний рынок сельхозпродукции. При чем это и мясо птицы, и свинина», - заключил Путин.

По совокупности все порты СССР переваливали в год 600 миллионов тонн, в России — 1,1 миллиарда тонн в год. Насчитывается примерно 600 новых месторождений. В стране запустили восемь блоков атомной энергетики, добавил президент.

«Так можно говорить практически про каждую отрасль. <...> Те, кто считает, что мы исключительно живем на доставшихся нам от прежних поколений ресурсах и мощностях, глубоко заблуждаются», -заключил Путин.