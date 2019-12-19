РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 дек. Двое взрослых и двое детей пострадали во время пожара в квартире в многоквартирном доме в Красногорске в четверг, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник отдела надзорной деятельности по городскому округу Красногорск УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области.

«Девятнадцатого декабря в 2:51 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном пятиподъездном доме на улице Комсомольской в Красногорске. На момент прибытия первых пожарных подразделений пожарно-спасательных частей №№4 и 227, также экипажей газовой службы, УМВД и медицины катастроф, было установлено, что идет дым из окна квартиры, расположенной на втором этаже и происходит открытое горение внутри квартиры на площади 8 квадратных метров», - сообщил сотрудник ОНД.

Он добавил, что общая площадь квартиры около 28 квадратных метров. Стены и потолок квартиры закопчены продуктами горения по всей площади.

«С места пожара сотрудниками подразделений пожарной службы были эвакуированы 10 человек. Сотрудникам медицины катастроф была передана семья – двое взрослых и двое детей 2011 и 2015 годов рождения – с травмами различной степени тяжести», - добавил сотрудник.

Он отметил, что пожар полностью ликвидировали в 3:57. В тушении пожара принимали участие 18 сотрудников пожарных подразделений и 4 единицы техники.