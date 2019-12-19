РИАМО - 19 дек. В Московской области на базе института МОНИКИ планируется создать общественный совет молодых практикующих врачей, сообщила журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг провел встречу с гражданами в приемной президента РФ в Московской области.

«Создадим на базе института (МОНИКИ имени Владимирского – ред.) общественный совет молодых практикующих врачей. Проработаем и согласуем с министерством образования, министерством экономики и финансов изменение законодательства в части грантовой поддержки молодых практикующих врачей для того, чтобы мотивировать их параллельно заниматься какими-то изобретениями для внедрения в практику», – сказала Огнева.

С данной инициативой к губернатору региона обратился 33-летний доктор Павел Бережанский, работающий врачом-педиатром в Одинцовском городском округе.