РИАМО - 19 дек. Подмосковный аэропорт Жуковский работает в штатном режиме после экстренной посадки Ил-76, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы воздушной гавани.

Ранее ряд СМИ сообщал, что борт принадлежит научному летно-исследовательскому институту, у него отказал один из четырех двигателей. Всего на борту находились 13 человек. Самолет был заправлен 50 тоннами топлива.

«Борт сел. Это экспериментальная авиация. На аэропорт никак не повлияло», - сказал собеседник агентства.