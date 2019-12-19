РИАМО – 19 дек. Президент России Владимир Путин рассказал, что с жителями необходимо вести прямой диалог при реализации реформы в сфере обращения с отходами, важно объяснять гражданам, как определяется тарифная политика.

Пятнадцатая по счету большая ежегодная пресс-конференция президента России проходит в четверг в Москве. На мероприятие аккредитованы 1895 представителей СМИ. В прошлом году пресс-конференция главы государства длилась почти четыре часа.

«Важно, чтобы велся прямой диалог с людьми, чтобы они понимали (ситуацию - ред.), мы генерируем в год 70 миллионов тонн бытовых отходов. И такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в СССР и новой России никогда не было, мы создаем ее с нуля. Основные решения в целом приняты. Создан федеральный оператор, региональные операторы, принята схема территориального планирования. Но не хватает прямого общения с гражданами», - сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в этой сфере нужны общественный контроль, общественные организации.

Путин отметил, что необходимо избавиться от серых схем и криминала, люди должны понимать, будет ли ущерб для окружающей среды от строящихся предприятий по переработке отходов. Нужно объяснить, как определяют тарифную политику.

«Нужно объяснять, откуда взялись эти цифры, для этого все должно быть прозрачно», - заключил Путин.

С 2019 года регионы России начали переходить на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С начала года на новый стандарт сбора и переработки отходов перешла и Московская область. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.