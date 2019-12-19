РИАМО - 19 дек. В этом году стала более распространенной услуга переодевания россиян в Деда Мороза и Снегурочку при том, что спрос на нее существенно сократился, сообщает Газета.ru.

Такое исследование провел сервис Avito, результаты которого показали, что количество предложений стать новогодними героями за 2019 год выросло на 5%, а спрос на услугу снизился на 7,8%.

«С увеличением предложения в среднем на 2,5% возросла цена на услуги новогодних героев», - говорится в материале.

Самая большая цена за вызов Деда Мороза и Снегурочки в Москве, что составляет 2,3 тысячи рублей за одно посещение.

На втором месте - Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, где приход новогодних героев стоит 1,8 тысячи рублей и 1,7 тысячи рублей соответственно.

На последнем месте – Тольятти, где цена за услугу составит 900 рублей.