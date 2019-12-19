РИАМО - 19 дек. Депутаты Московской областной думы планируют рассмотреть в весеннюю сессию следующего года 63 проекта законов, сообщил в четверг председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

В четверг на 103-м по счету пленарном заседании областной думы обсудят планы на работу в январе-марте 2020 года.

«Впереди нас ждет большой объем работы. В план на первый квартал уже включено рассмотрение 63 проектов законов и около 50 различных мероприятий», – сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что среди основных вопросов – защита прав дольщиков, защита экологии, рекультивация полигонов ТБО и постоянный мониторинг строительства социальных объектов.

Брынцалов также поблагодарил всех депутатов за работу в осеннюю сессию.