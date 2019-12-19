РИАМО - 19 дек. Жителям Подмосковья при посещении массовых праздничных мероприятий необходимо соблюдать определенные правила безопасности, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Одеваться необходимо по погодным условиям. Прежде всего во время гуляний нужно убрать из внешних карманов ценные вещи, а также не стоит носить с собой колющие и режущие предметы, напитки в стеклянной таре.

«Не отпускайте детей далеко от себя – при большом скоплении людей легко затеряться. Ребенок должен всегда находиться перед вами, а не сзади. Не приближайтесь к агрессивно настроенным группам людей. Находясь в толпе, держитесь подальше от стеклянных витрин, дверей, решеток», – говорится в материале.

Если вы оказались в сильной давке, то согните руки в локтях и прижмите их к себе, старайтесь удержаться на ногах. Попав в переполненное людьми помещение, нужно заранее обратить внимание на запасные и аварийные выходы. В случае эвакуации необходимо соблюдать спокойствие и выполнять указания администрации и правоохранительных органов.

Ночью нужно пользоваться услугами официальных такси и не садиться в автомобили к незнакомым людям.

«Ведите себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, сотрудникам правоохранительных органов и охраны. За курение и распитие алкогольной продукции в общественных местах предусмотрена административная ответственность», – заключается в сообщении.

Ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, в праздничных мероприятиях в регионе примут участие порядка 1,5 миллионов человек.