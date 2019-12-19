РИАМО - 19 дек. Дети, пострадавшие в результате пожара в Подмосковье, находятся в стабильном состоянии, взрослые - в тяжелом, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

В ночь на четверг в деревне Ивановское в Красногорске загорелся дачный дом. Пожар удалось ликвидировать в 06:31.

«Пострадавшие госпитализированы в Красногорскую городскую клиническую больницу. В настоящее время состояние детей оценивается как стабильное, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии», - сказал собеседник агентства.