РИАМО - 19 дек. Президент России Владимир Путин поздравил с пятилетием со дня образования Национальный центр управления обороной Российской Федерации и отметил, сейчас центр является важнейшим звеном системы военного управления страной, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава государства уточнил, что в центре служат высококлассные специалисты, ответственно подходящие к порученному делу.

«Благодаря профессионализму, самоотверженности и верности присяге военнослужащих центр успешно преодолел этапы становления и решил многие нестандартные, нетривиальные задачи», - добавил Путин.

Президент выказал убеждение, что сотрудники центра и дальше будут с честью выполнять свой долг и вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности государства.

Он также пожелал военнослужащим и гражданским сотрудникам здоровья и успехов в службе на благо страны.

Национальный центр управления обороной РФ создан в 2014 году.

Как уточняется на сайте министерства обороны РФ, центр предназначен для обеспечения централизованного боевого управления Вооруженными Силами страны; обеспечения управления повседневной деятельностью Военно-воздушных сил и Военно-Морского Флота; сбора, обобщения и анализа информации по военно-политической обстановке в мире.