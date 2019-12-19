РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 дек. Пенсионеры Мытищ побывали на экскурсии в Королеве и Красногорске в рамках программы «Активное долголетие», сообщается на сайте администрации города.

18 декабря пенсионеров ждала насыщенная программа, они посетили два города – соседний Королев и Красногорск.

«В Королеве мы погуляли по скверу Покорителей Космоса, сделали фотографии около памятника Сергею Королеву и Юрию Гагарину, а в Красногорске в Музее Победы ознакомились с экспозицией, посвященной взаимоотношениям России и Германии в XX веке. Тяжелая, но очень интересная экспозиция», - сказала специалист по социальной работе мытищинского Центра социального обслуживания Алевтина Епифанова.

Губернаторская программа «Активное долголетие» - это 10 активностей для граждан старшего поколения. Одно из самых популярных направлений – экскурсионные туры. В Мытищах поездки осуществляются каждую неделю по средам.

Следующая экскурсия состоится 25 декабря. Это будет последняя поездка в этом году. Пожилые люди посетят Гефсиманский Черниговский скит в Сергиевом Посаде.

Записаться на экскурсию, а также на мастер-классы и спортивные занятия можно через мобильное приложение «Соцуслуги», на сайте Мытищинского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов или по телефону: 8(498)600-35-87. По всем вопросам можно обратиться в центр, он находится по адресу: улица Троицкая, дом №9.