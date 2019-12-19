РИАМО - 19 дек. В Можайском городском округе в поселке Химик установят универсальную хоккейную площадку, ввести в эксплуатацию ее планируют к 1 сентября 2020 года, сообщил в четверг глава округа Дмитрий Абаренов.

«Универсальная коробка в большом военном городке (поселок Химик – ред.) будет стоить примерно 12 миллионов рублей. Она будет содержать две теплые раздевалки, освещение – шесть мачт по периметру, резиновое покрытие. Можно будет играть и в волейбол, и в баскетбол. Думаю, что к 1 сентября откроем», - сказал Абаренов в ходе встречи с гражданами в приемной президента РФ в Московской области.

С такой инициативой к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву во время встречи обратились 16-летний Роман Бабкин и 15-летний Михаил Полевщиков, которые занимаются самбо, а в свободное время хотели бы заниматься хоккеем, а в поселке Химик на данный момент нет хоккейной коробки.

В конце встречи Воробьев подарил ребятам хоккейные клюшки.