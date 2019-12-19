РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 дек. В подмосковном Домодедове прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию победителей премии «Наше Подмосковье», сообщается на официальной странице администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Торжественное мероприятие, посвященное чествованию победителей и участников премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» прошло вчера (18 декабря - ред.) в Домодедове. <...> Поздравил домодедовцев с победой председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский», - говорится в сообщении.

Премия была учреждена в 2013 году с целью поддержки социальных инициатив жителей региона.

В текущем году на конкурс было направлено 478 проектов из Домодедова с количеством участников 1 177 человек, 13 из них стали победителями.

Всего за 6 лет домодедовцы подали 2 238 проектов, в которых приняли участие более 5 000 человек, 253 участника стали победителями премии.