РИАМО - 19 дек. Пятнадцатая по счету большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина стартовала в Москве, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Мероприятие проходит в столичном Центре международной торговли. В этом году аккредитацию на пресс-конференцию получили 1895 представителей СМИ - корреспондентов, операторов, фотографов, техников и продюсеров.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. Большие пресс-конференции проходят практически каждый год. Перерыв был сделан в 2005 году и в период, когда президентом России был Дмитрий Медведев.

В прошлом году пресс-конференция главы государства длилась почти четыре часа.