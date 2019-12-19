РИАМО - 19 дек. Адвокат артиста Филиппа Киркорова Александр Добровинский объявил, что квартира музыканта не подлежит продаже в счет долга по кредитам латвийского банка ABLV Bank, сообщает Газета.ru.

«Вы (журналисты – ред.) это придумали. Ни о каких торгах даже речи нет, квартира останется у Филиппа Киркорова», - заявил Добровинский.

Он сказал, что данная информация является ложью, которую распространяют журналисты.

Также Добровинский добавил, что этот вопрос даже не будет обсуждаться с прессой, так как является выдумкой и глупостью.

Он отметил, что Киркоров не выплачивал долг из-за технических неполадок, в связи с тем, что сам банк закрылся, а певцу не была предоставлена информацию на какой счет отправлять денежные средства. Это продолжалось два года.

По словам Добровинского, иностранный банк подал иск в суд с требованием выплатить 4 миллиона евро. Однако Киркоров отстоял свои права в суде, и банк ничего не получит. Теперь артисту предстоит решить будет ли он подавать апелляцию.

Квартиру Киркорова выставили на аукцион с начальной ценой в 193 миллиона рублей за неуплату долгов по кредиту латвийскому банку ABLV Bank, который подал иск в Таганский суд на получение от певца 230 миллионов рублей. Суд в свою очередь принял решение о выплате долга в размере 54 миллионов рублей.