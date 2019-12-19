РИАМО - 19 дек. Холдингу «Союзснаб» из городского округа Красногорск вручили правительственную награду Республики Индонезия Primaduta Award за многолетнее сотрудничество, совместные научные разработки и вклад в развитие экономики страны, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Награду генеральному директору холдинга «Союзснаб» Денису Черникову вручил Чрезвычайный и Полномочный посол Индонезии в РФ и Республике Беларусь Мохамад Вахид Суприяди. В этом году такой награды удостоились 45 компаний из 31 страны мира.

«В России АО «Союзснаб» – единственная компания, удостоенная такой высокой награды. Среди номинантов этого года такие известные компании, как Toyota, Suzuki и другие», – сказал посол Индонезии.

Черников отметил, что предприятие уже 25 лет сотрудничает с Индонезией. Специалисты совместными усилиями создали уникальные продукты, которые важны для пищевой промышленности, для сельского хозяйства.

«Эта награда для всего нашего коллектива является ключевой и очень приятно, что правительство Индонезии оценило наш труд такой высокой наградой», – добавил Черников.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов, «Союзснаб» является одним из крупнейших экспортеров региона. Холдинг обладает десятью патентами и 30 уникальными разработками в сфере производства пищевых ингредиентов для хлебопекарной, масложировой, мясной, кондитерской отрасли, промышленной микробиологии и пищевой химии.

По его словам, компания работает в Московской области с 1996 года. На сегодняшний день на предприятии трудятся более 1,8 тысячи человек, а порядка 25% продукции идет на экспорт в более чем 10 стран мира.

«Только в 2018 году она поставили товаров в зарубежные страны на 30 миллионов долларов США», – добавил Хромов.

Он уточнил, что правительство региона оказывает поддержку в развитии экспорта компании. За счет Подмосковья представители «Союзснаба» приняли участие в двух международных выставках, где заключили новые контракты.