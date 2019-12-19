РИАМО – 19 дек. Согласно данным опроса сайта Booking.сom, при выборе места отдыха большинство россиян пользуются подсказками туристических сайтов и пабликов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Соответствующий ответ дали 68% российских туристов. Не менее 70% респондентов признались, что ищут новые места в соцсетях, 73% - в специальных приложениях для путешественников», – говорится в материале.

Более половины опрошенных пользователей отмечают, что сайты интернет-бронирования позволяют им без труда найти место для проживания. При этом особенно полезны они становятся, когда туристы хотят остановиться вдалеке от популярных зон отдыха.

Ранее эксперты назвали десятку самых популярных мест для поездок по запросам пользователей в поисковике Google в уходящем году. Больше всего запросов было о поездках на Мальдивы, в Японию, на остров Бора-Бора, в Лас-Вегас, в Мексику, на Аляску, в Нью-Йорк, в Новый Орлеан, в Калифорнию и на Коста-Рику.

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