РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 дек. Завершено строительство жилого корпуса с подземным паркингом ЖК «Отрадный» в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Площадь 25-этажного жилого корпуса №9 составляет 18 тысяч квадратных метров. В новостройке к заселению готово 288 квартир. Придомовая территория благоустроена, установлены детская и спортивная площадки. Объект отвечает современным требованиям доступности для маломобильных групп населения. Подземный паркинг, площадью 10,4 тысяч квадратных метров, рассчитан на 308 машино-мест.

«Инспекторским составом на объектах была проведена проверка по извещению об окончании строительства. После устранения всех замечаний оформлены ЗОС. После получения ЗОС, застройщик готовит пакет документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

В ЖК «Отрадный» заключения о соответствии требованиям проектной документации выданы корпусу №9 и паркингу. Объекты расположены в микрорайоне 36, 36А, 37 городского округа Мытищи.

Застройщиком является ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ».