РИАМО - 19 дек. В Подмосковье в 2019 году свой дом обрели более 1,7 тысячи бездомных собак, 150 собак из приютов уехали к новым хозяевам в страны Европы, сообщил в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Мы достаточно активно работаем, чтобы пристраивать животных в семьи. В этом году, для меня это очень хорошая цифра, 1,7 тысячи собак были переданы новым хозяевам после того, как их поймали, полечили», - сказал Разин.

Более 150 бездомных собак из подмосковных приютов уехали в Европу к новым хозяевам.

«Впервые в этом году более 150 собак были отправлены хозяевам за рубеж. Это Германия, Франция, Швеция. Активно эта работа проводится. 150 собак сменили подмосковную прописку на страны Евросоюза», - сказал Разин.