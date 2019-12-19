РИАМО - 19 дек. На улице Михеенко в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа на припаркованную машину упало дерево, сообщил РИАМО в четверг очевидец происшествия.

«Я проезжал по улице Михеенко сегодня утром и увидел поврежденное авто и упавшее дерево», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что упавшая береза сильно повредила лобовое стекло иномарки.

На четверг в Московском регионе объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за штормовых порывов ветра. На севере Московской области в ночь на четверг порывы ветра достигли 21 метра в секунду.