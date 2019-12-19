РИАМО – 19 дек. Роскачество проверило искусственные елки семи брендов, в некоторых из них было обнаружено превышение содержание формальдегида, также эксперты отметили, что елки выцветают под влиянием ультрафиолета, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

Эксперты проверили по 34 показателям искусственные елки, стоимость которых составляет от 3 до 11 тысяч рублей. Проверялись содержание опасных, токсичных веществ, маркировка, степень выцветания, прочность веток и иголок и другие факторы.

«Все протестированные елки обладают стойким запахом, свойственным для продукции из ПВХ, полиэтилена и их сочетаний. Эксперты обратили внимание потребителей на интенсивность запаха. У проверенных товаров интенсивность запаха составила четыре-пять баллов по пятибалльной шкале», — говорится в сообщении.

По словам руководителя испытательной лаборатории ООО «ТСЛ» Анастасии Филоненко, запах у елок появляется, если не соблюдены производственные условия.

По результатам проверок ни одна из елей не выделяла хлористого винила, ацетальдегид был обнаружен у елок пяти брендов, но содержание не превысило максимально допустимый уровень.

Эксперты обратили внимание на резкий запах, выделение формальдегида с превышением норм и выцветание елок под влиянием ультрафиолета.