РИАМО - 19 дек. К 1 мая 2020 года в подмосковном Орехово-Зуевском городском округе проведут реконструкцию памятника героям деревни Федотово, воевавшим в годы Великой Отечественной войны, сообщил в четверг глава округа Геннадий Панин.

Инициатива по реконструкции мемориала принадлежит старосте деревни Федотово Ольге Захаровой.

«В этой деревне проживает 86 человек, прописано всего 53 человека. <…> Мы договорились с Ольгой Михайловной (Захаровой – ред.), что силами комбината благоустройства к 1 мая мы этот вопрос решим», - сказал Панин в ходе встречи с гражданами в приемной президента РФ в Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь отметил, что в случае возникновения сложностей местные власти могут обратиться за помощью к нему.

«Спасибо вам большое за инициативу, за неравнодушное отношение. Мы обязательно включимся, будем контролировать. Попрошу все наши службы к этому внимательно отнестись», - добавил Воробьев.

В настоящий момент по инициативе жителей деревни Федотово старая металлическая конструкция памятника и его основание полностью демонтированы. Проект нового памятника подготовлен на безвозмездной основе. Кроме того, за счет жителей изготовлена мемориальная доска, на средства спонсоров и депутатов приобретены металлические фигуры журавлей, которые уже смонтированы на стелы.