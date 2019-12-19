РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 дек. В нынешнем году в Домодедове отремонтировали 13 объектов образования за счет внебюджетных источников, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«ООО «ХИМПОЛ»: Ремонт входной группы №2 и ремонт лестничного марша группы №4 МАДОУ д/с №18 «Веселые стрижи»; ООО «Шельф-2000»: Заменено 8 оконных блоков в МАДОУ д/с №26 «Лучик», - говорится в сообщении.

Также за счет внебюджетных источников отремонтировали фасад детского сада №19 «Цветик-Семицветик», установили новое крыльцо филиала детского сада №22 «Пчелка», отремонтировали отмостку и крыльцо центрального входа детского сада №20 «Колокольчик», помещение группы №3 детского сада №8 «Белочка».

В домодедовской СОШ №1 в 2019 году отремонтировали мясорыбный цех и склад сыпучих продуктов школьного пищеблока, а также кабинет технологии. Для нового здания домодедовского лицея №3 приобрели жалюзи, в домодедовской СОШ №7 отремонтировали рекреации на первом и втором этажах начальной школы, коридор на третьем этаже старшей школы и несколько учебных кабинетов.

Также в этом году остеклили рекреации в школах №№2, 9 и 10. В Домодедовской СОШ №4 сделали вход с устройством пешеходной дорожки с улицы Дачная в блок начальных классов, а также провели косметический ремонт кабинета технологии.

Также в 2019 году ввели в эксплуатацию общеобразовательную школу в ЖК «Домодедово-Парк» и детский сад в микрорайоне Северный, которые также были построены за счет внебюджетных источников.