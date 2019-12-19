РИАМО - 19 дек. Представители прессы, фотографы и операторы собираются в столичном Центре международной торговли в ожидании начала ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Всего в этом году аккредитацию на мероприятие получили 1895 человек. За специальными именными бейджами выстроилась длинная очередь из тех, кто не успел получить их заранее. У некоторых журналистов в руках таблички, с помощью которых они планируют привлечь внимание президента. Сотрудники охраны проводят досмотр сумок.

Для удобства представителей СМИ к месту проведения мероприятия организован трансфер от станции метро «Выставочная».

Пятнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина начнется в 12:00. Такой формат был введен Путиным в 2001 году. Большие пресс-конференции проходят практически каждый год. Перерыв был сделан в 2005 году и в период, когда президентом России был Дмитрий Медведев.

В прошлом году пресс-конференция главы государства длилась почти четыре часа.