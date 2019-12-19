РИАМО - 19 дек. Сотрудники ФСБ и МВД 18 декабря провели 14 обысков в офисах компании «Фортеинвест» и домах ее владельцев Михаила и Саида Гуцериевых, холдинг подозревается в контрабанде нефтепродуктов более чем на 2 миллиарда рублей, пишет в четверг газета «Коммерсант».

Уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов было возбуждено в ноябре этого года управлением на транспорте МВД России по ЦФО на основании рапортов сотрудников ФСБ и Федеральной таможенной службы.

«Из них следовало, что в 2017-2018 годах холдинг «Фортеинвест» по подложным документам вывез на Украину 130 тысяч тонн нефтепродуктов более чем на 2 миллиарда рублей. При этом в сопроводительных документах значилось, что на самом деле горючее якобы должно было оказаться в Турции», - говорится в сообщении.

Всего по данному дела проведены обыски по 14 адресам в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ростовской и Нижегородской областях. Разрешение на обыск в рамках выдал Хорошевский районный суд столицы.

«Фортеинвест» входит в группу «Сафмар», которой руководит Михаил Гуцериев, а на посту гендиректора «Фортеинвеста» - его сын Саид.

Пока по данному делу никого не задержали и не объявили подозреваемым. Возможно все измениться после того, как специалисты изучат изъятые в ходе обыском документы.