РИАМО - 19 дек. Московская областная межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка рассмотрела деятельность 1335 объектов дорожного и придорожного сервиса в 39 муниципалитетах Подмосковья на соответствие нормам законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«По результатам рассмотрения приняты следующие решения: 311 объектов - частично или полностью соответствуют законодательству; 1024 объекта - законодательству не соответствуют и требуют принятия мер по приведению в соответствие», - сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

В отношении объектов, признанных не соответствующими законодательству, были проведены контрольные и надзорные мероприятия. Так, управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области в 2019 году провело 1344 мероприятия и выявило 912 нарушений, сумма наложенных штрафов превысила 2 миллиона рублей.

ГУ МЧС России по Московской области провело 94 проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объектах дорожного сервиса. В результате проверок к административной ответственности привлекли 18 юридических лиц и 61 должностное лицо, общая сумма наложенных штрафов составила более 1,4 миллиона рублей.

Главгосстройнадзор Московской области провел 110 проверок и выявил 253 нарушения проектной документации и требований градостроительного законодательства. Сумма наложенных штрафов составила 3,735 миллиона рублей.

Сведения об объектах дорожного и придорожного сервиса, частично или полностью соответствующих требованиям законодательства, нанесены на интерактивную карту, которая размещена на официальном сайте Минпотребрынка Подмосковья.

Систематизация и приведение объектов дорожного и придорожного сервиса в соответствие законодательству начались в регионе в 2018 году. В текущий перечень входят 2202 таких объекта в 60 муниципальных образованиях, в том числе 658 моек, 948 автосервисов и 596 шиномонтажных.

«Основная задача данной работы – навести порядок в Подмосковье, помочь бизнесу устранить нарушения законодательства и организовать функционирование объектов в правовом поле. Работа по систематизации и приведению объектов в соответствие требованиям законодательства будет продолжена и в следующем году», - заключил Посаженников.