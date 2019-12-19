РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 дек. Бесплатное занятие по фигурному катанию проведут 24 декабря для пожилых жителей на ледовой арене Владимира Петрова в Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Двадцать четвертого декабря в 11:15 на Ледовой арене «Академии хоккея имени В.В. Петрова» пройдет бесплатное занятие по фигурному катанию в рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие»», - говорится в сообщении.

Отмечается, что покататься могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Сеанс длится 1 час. За 150 рублей можно взять напрокат коньки.