РИАМО - 19 дек. Более 176 миллионов рублей субвенций выделят власти Подмосковья муниципальным образованиям на деятельность по обращению с бездомными животными в 2020 году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Депутаты Мособлдумы приняли закон Московской области «О внесении изменений в закон Московской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской области в области обращения безнадзорными животными».

«Общий объем субвенций из бюджета Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 2020 году составит 176,7 миллиона рублей», - сказал Разин.