РИАМО - 19 дек. Московская областная дума утвердила дополнительное соглашение о сотрудничестве между Подмосковьем и публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» о строительстве детского сада в Видном, передает корреспондент РИАМО.

«Дополнительное соглашение уточняет обязанность по строительству дошкольного образовательного учреждения, расположенного в Московской области, городское поселение Видное, в районе 4 километра автодороги М-2, в части категорий «количество мест/посещений в смену» и «тип здания», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Дополнительное соглашение предусматривает осуществление мероприятий по финансированию завершения строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, а также уточняет обязанности по строительству дошкольного образовательного учреждения в Видном.