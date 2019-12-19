РИАМО – 19 дек. Журналистов, которые аккредитовались на большую ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, попросили не брать с собой в зал плакаты большого размера, сообщает РИА Новости.

На этот раз аккредитацию на мероприятие получили рекордные 1702 представителя прессы. Чтобы привлечь внимание президента и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, многие журналисты приходят на встречу с главой государства в ярких нарядах и необычных головных уборах, а также разворачивают плакаты с различными надписями и рисунками. На пятнадцатой по счету пресс-конференции к плакатам установили особые требования.

«Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297×420 миллиметров), так как это мешает работе фотографов и операторов», — говорится в сообщении департамента аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации президента РФ.

Большая пресс-конференция Владимира Путина начнется в четверг в 12:00. Такой формат был введен Путиным в 2001 году. Большие пресс-конференции проходят практически каждый год. Перерыв был сделан в 2005 году и в период, когда президентом России был Дмитрий Медведев.

В прошлом году пресс-конференция главы государства длилась почти четыре часа.