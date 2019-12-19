РИАМО - 19 дек. Во всех филиалах компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») из-за порывистого сильного ветра до 25 метров секунду введен режим повышенной готовности, говорится в сообщении пресс-службы компании.

На территории Московской области и столицы в четверг дует сильный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. На территории региона объявлен «желтый» уровень погодной опасности до 12:00 20 декабря.

«Организовано дежурство ответственных руководителей филиалов и районов электрических сетей на рабочих местах, произведены внеочередные осмотры энергооборудования. В регламентные сроки персонал компании отреагирует на любые изменения оперативной обстановки в Москве и области». – говорится в сообщении.

Для работы в непогоду в постоянную готовность привели 443 бригады (2291 человек) и 2726 единиц спецтехники, включая 121 передвижную электростанцию (ПЭС) общей мощностью 35071 кВт.

При возникновении технарушений из-за сильного ветра с помощью мобильных электростанций можно оперативно подать электричество на социально значимые и жизненно важные объекты региона, пока специалисты будут проводить ремонтно-восстановительные работы.

Специалистами ведется онлайн-мониторинг погодных условий на территории региона. В случае дальнейшего ухудшения погоды в филиалах компании могут ввести особый режим работы.