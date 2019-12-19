РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 дек. В подмосковных Котельниках планируют построить три школы, они помогут решить вопрос второй смены в округе, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Андрей Булгаков.

Накануне он собрал родительское сообщество горокруга и рассказал о том, какие школы построят в ближайшее время.

«Это приоритетный вопрос для нас, но, к сожалению, его нельзя решить быстро - это объекты, где наши дети будут проводить большую часть времени, поэтому здесь особенно важно провести все работы качественно. Всего построят три школы на 6 тысяч мест», - написал Булгаков.

Он пояснил, что в апреле текущего года начали строить школу на 1,2 тысячи мест в микрорайоне Южный. Ее планируют ввести в эксплуатацию в конце 2020 года. Здесь будет полноценное спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для игры в волейбол и баскетбол.

Булгаков уточнил, что воспитательно-образовательный комплекс (ВОК) на 2 450 мест построят для жителей микрорайонов Белая Дача и Опытное поле. Он расположен на участке, который уже передали в муниципальную собственность. Объект входит в государственную программу - это гарантирует то, что комплекс будет построен. Использовать будут бюджетные средства Московской области и Котельников.

«Часть малого пруда - порядка 30% входит в территорию будущего школьного двора и будет засыпана. Это необходимо в соответствии с нормативами. Остальные 70% мы благоустроим и сделаем здесь комфортное место отдыха. Мы уже начали подготовительные работы и в следующем году (2020 - ред.) приступим к строительству. Введение школы запланировано на 2023 год, но будем стараться сделать это раньше - в 2022 году», - подчеркнул Булгаков.

Он добавил,что практически такой же ВОК на 2 350 мест построят в ЖК «Белая Дача парк».

«Таким образом, мы наконец-то решим полностью вопрос второй смены», - заключил Булгаков.