РИАМО - 19 дек. В четверг в столице порывы ветра могут усилиться до штормовых значений, пешеходов призвали быть предельно внимательными на улицах, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

До вечера четверга порывы западного, северо-западного ветра могут усилиться до 17-22 метров в секунду.

«В связи с этим мы обращаемся к пешеходам с просьбой быть предельно внимательными и соблюдать нормы безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее автомобилистов призвали не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

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