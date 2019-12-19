РИАМО - 19 дек. Квартиру, которая принадлежит артисту Филиппу Киркорову, выставили на аукцион более чем за 193 миллиона рублей в связи с неуплатой долга латвийскому банку ABLV Bank, такое решение поддержал Таганский суд в ответ на иск банка, сообщает Газета.ru.

«К выплате более 54 миллионов рублей задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору суд принудил как самого исполнителя, так и ООО «Филипп Киркоров Продакшн», - говорится в материале.

Но в иске была прописана совсем другая сумма, латвийский банк потребовал около 230 миллионов рублей.

Суд решил, что квартира Киркорова и установленная в ней бытовая техника подлежат продаже на публичных торгах, так как именно это имущество было заложено под кредит в иностранный банк.

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