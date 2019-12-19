РИАМО - 19 дек. При совместном распитии алкоголя женщина в ссоре нанесла несколько ножевых ранений своему знакомому, который скончался от полученных ран, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«17 декабря в 13:31 в городе Домодедово, на улице Рабочая, в квартире с колото-резаным ранением брюшной полости обнаружен труп 55-летнего мужчины», - сообщил собеседник агентства.

Убийство произошло в ходе совместного распития спиртных напитков. Женщина в ссоре ударила несколько раз ножом пострадавшего в область живота.

Труп был направлен в морг. Подозреваемую в убийстве задержали.

Возбуждено уголовное дело.