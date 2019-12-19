РИАМО - 19 дек. В Москве организовали доследственную проверку информации из СМИ о возможных мошеннических действиях сотрудников одной из юридических компаний, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«В сюжете одного из федеральных каналов сообщается, что граждане жалуются на юристов, которым заплатили сотни тысяч рублей, и не получили юридическую помощь. Пожилой женщине-инвалиду первой группы обещали оформить документы на жилье и в результате обманным путем получили от нее 360 тысяч рублей. Также пострадали другие жители столицы. В интернете размещены десятки жалоб на данных юристов», - сказала Иванова.

Следствие проводит необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.