РИАМО - 19 дек. На территории Московской области в четверг дует сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду пешеходам и автолюбителям посоветовали быть осторожнее на улице, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 00:00 часов до 21:00 19 декабря по Московской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 20-25 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При порывистом ветре жителям региона рекомендовали убрать со двора и балконов в дом, обрезать сухие деревья.

Водителям посоветовали поставить машину в гараж или припарковать ее подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам - обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья, мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи и так далее.