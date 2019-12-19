РИАМО - 19 дек. Жителей Подмосковья и Москвы в предстоящие выходные ожидает облачная погода с прояснениями, в воскресенье днем пройдут небольшие дожди с переходом в мокрый снег, максимальная температура воздуха составит плюс 6 градусов, сообщил РИАМО в четверг синоптик центра погоды «Фобос».

«В субботу, по предварительному прогнозу, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью 0 - минус 2 в Москве, минус 4 – плюс 1 по области. Днем 0 – плюс 2 в Москве, минус 2 – полюс 3 (градуса - ред.) по области», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в субботу в регионе будет дуть ветер южного направления со скоростью 4-9 метров в секунду.

«В субботу погоду будет определять антициклон, а в воскресенье на погоду повлияет приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди с переходом на мокрый снег. 0 – плюс 2 ночью в Москве, минус 2 – плюс 3 по области. Плюс 3 – плюс 5 в столице днем, плюс 1 – плюс 6 в Подмосковье», - добавил синоптик.

По его словам, в воскресенье ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 734 миллиметра ртутного столба.