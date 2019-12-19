РИАМО - 19 дек. Магазин мебели ИКЕА, который расположен в Котельниках, в четверг продемонстрирует электромобили, что будут доставлять покупки жителям Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

ИКЕА заявила о запуске пилотного проекта по доставке товаров магазина с помощью электромобилей в Московскую область. В этом проекте поучаствуют магазины ИКЕА Химки и ИКЕА Белая дача.

«Ритейл никогда не стоит на месте, необходимо быть в движении, чувствовать тренды и потребности покупателей. Крупные ритейлеры постоянно расширяют спектр предоставляемых услуг покупателю. Новые услуги и проекты все больше отражают экологическую и социальную ориентированность», - рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Три электромобиля будут совершать доставки: два грузопассажирских такси Renault Kangoo ZE и одна электрифицированная Газель Next. Результаты пилотного проекта используют при внедрении электротранспорта в других городах России. ИКЕА в дальнейшем хочет полностью перейти на электротранспорт.

«Для ритейлера расширение спектра услуг социальной и экологической направленности повышает конкурентоспособность и показывает как ответственного члена общества. Заботиться об экологии стало модно, а главное, как никогда актуально», - добавил Посаженников.

Одной из первых компаний, присоединившихся в 2017 году к глобальной инициативе EV100, стала группа компаний Ingka. Задача компании - электрифицировать 2 миллиона автомобилей к 2030 году.

Также компания взяла на себя обязательство полностью перейти на электротранспорт в своей операционной деятельности к 2025 году во всех городах своего присутствия. ИКЕА объявляла о планах электрифицировать транспорт для доставок заказов покупателям в пяти городах – Шанхае, Париже, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Амстердаме уже к 2020 году.