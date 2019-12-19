РИАМО - 19 дек. Схема дорожного движения временно изменилась в Юго-Западном, Северном, Западном и Центральном округах Москвы, изменения коснулись Болотной набережной, дублера Аминьевского шоссе, улиц Изюмской и Викторенко, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До 31 декабря движение круглосуточно ограничено на Изюмской улице от дома 52, строение 2 до дома 29 по Краснолиманской улице. Автомобилистам доступно по одной полосе в каждом направлении. С 10 января по 15 февраля 2020 года на этом участке немного расширят дорогу. Здесь проводят работы на инженерных сетях», - отмечается в материале.

До 25 апреля 2020 года круглосуточно ограничено движение на улице Викторенко в районе дома 10, строение 4, а также на участке от дома 10, строение 3 до дома 10, строение 10. Ограничения движения также связаны с работами на инженерных сетях.

Для работ по строительству Большой кольцевой линии метро до 25 апреля 2020 года круглосуточно ограничено движение по дублеру Аминьевского шоссе в районе дома 26а и на Аминьевском шоссе от дома 26а до дома 12.

До 30 апреля 2020 года для автомобилистов будет недоступна одна полоса на Болотной набережной от улицы Серафимовича до дома 11, строение 1. Ограничения действуют круглосуточно. Они связаны с инженерными работами.