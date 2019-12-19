РИАМО - 19 дек. Пресненский суд Москвы изменил меру пресечения на домашний арест бывшей заведующей филиалом родильного дома №27 Марине Сармосян, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«18 декабря 2019 года постановлением Пресненского районного суда Москвы изменена мера пресечения в отношении Сармосян М.А. в виде заключения под стражу на домашний арест до 6 февраля 2020 года», - сказал собеседник агентства.

Как уточняется на сайте департамента здравоохранения Москвы, по результатам внутренней служебной проверки, проведенной из-за многочисленных обращений пациентов в отношении деятельности роддома «Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого ДЗМ» принято решение об увольнении заведующей филиалом роддома Марины Сармосян и заведующих всех отделений.