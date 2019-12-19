РИАМО - 19 дек. Посетители катков в столичных парках могут арендовать поддерживающие стойки в виде животных, сказочных и мультипликационных персонажей, которые помогут увереннее держаться на льду, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Пользоваться ими могут и взрослые, и дети. Стойки помогают безопасно двигаться по льду, избежать падений и поддерживают во время обучения катанию. Воспользоваться ими можно на 16 площадках с искусственным льдом, которые уже открылись в парках, подведомственных департаменту культуры города Москвы», - отмечается в материале.

Ассистенты выполнены в виде пингвинов, медведей, миньонов, морских котиков, автобусов, паровозов и так далее. Фигурки для взрослых и детей отличаются по высоте. Они легко скользят по льду, но также становятся точкой опоры, если нужно остановиться.

Зимний сезон в столичных парках стартовал 22 ноября. В этом году для москвичей и гостей города в зонах отдыха заработают 38 катков и 62 лыжные трассы. Сейчас уже открыты 16 катков с искусственным льдом. Кроме того, этой зимой в городских парках откроются 39 снежных горок и тюбинговых трасс.