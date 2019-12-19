РИАМО - 19 дек. В ночь на четверг температура в столице поднялась до плюс 6,5 градусов, таким образом в городе обновился рекорд самого теплого дня для 19 декабря, сообщается на сайте «Метеовести».

«К 3 часам ночи температура поднялась до плюс 6,5 градусов, обновив достижение сегодняшнего дня, которое составляло плюс 5,3 градуса, и принадлежало 1982 году», - говорится в сообщении.

Также 18 декабря температура обновила абсолютный рекорд, побив показатели 1886 года на 0,3 градуса. Теперь самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений для 18 декабря стали показатели 2019 года – плюс 5,6 градуса.

Теплый циклон начинает уходить из Московского региона. К вечеру в столице похолодает до плюс 2 - 0 градусов.