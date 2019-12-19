РИАМО - 19 дек. Сервисы по заказу такси «Везет», Gett, «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» совместно заявили о готовности принять участие в обсуждении законопроекта о безопасности таксоперевозок в России, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы «Яндекс.Такси».

Законопроект, направленный на повышение безопасности пассажиров такси, накануне был внесен на рассмотрение Госдумы заместителем председателя Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

«На наш взгляд, законопроект в целом учитывает особенности российского рынка такси, а также некоторые предложения IT-компаний — это добрый знак для нас. Мы, со своей стороны, готовы к обсуждению положений проекта с наших экспертных позиций», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что новое регулирование должно основываться на балансе интересов всех участников рынка: пассажиров, водителей, таксопарков и служб заказа такси.

«Такие изменения, как например, неоправданное ограничение числа разрешений такси или завышенные требования для водителей, которые хотят работать в такси, — все это может спровоцировать уход в серую зону, где нет ни контроля качества, ни страхования, ни адекватных мер безопасности. Мы уверены, что отрасль нуждается в качественном новом регулировании, и мы готовы принять участие в совершенствовании законопроекта», - добавил собеседник агентства.

По его словам, благодаря цифровым технологиям такси сегодня доступно миллионам людей по всей России. В среднем более трети жителей больших городов регулярно пользуются такси, число поездок выросло в несколько раз только за последние три года. В отрасли заняты почти 2 миллиона человек.

«Вместе с тем, текущее законодательство в сфере такси не решает тех проблем, которые существуют на рынке, а модернизация регулирования уже давно назрела. Полагаем, что инициатива авторов законопроекта может стать ответом на вызовы, с которыми сталкивается отрасль такси. В частности, проект затрагивает важные вопросы — электронные реестры и путевые листы, дистанционные технические и медицинские осмотры, а также возможность для самозанятых водителей получать разрешения на перевозки в такси», - отметил собеседник агентства.

Кроме того, он подчеркнул, что впервые в положениях законопроекта поднимается вопрос солидарной ответственности в случае ДТП, что должно повысить безопасность пассажиров в такси. Сегодня уже многие онлайн-сервисы добровольно страхуют здоровье и жизнь всех пассажиров. Однако информационные онлайн-сервисы не являются перевозчиками.

«Важно отметить, что специфика нашей деятельности позволяет повысить уровень безопасности поездок наших партнеров с помощью цифровых технологий. Учитывая данный факт, мы полагаем, что зоны ответственности разных участников рынка должны быть определены максимально четко», - заключил собеседник агентства.