РИАМО - 19 дек. Подмосковные полицейские задержали двоих жителей Тверской области в возрасте 29 и 30 лет, один из которых был ранее судим, по подозрению в попытке кражи автомобиля стоимостью 1,5 миллиона рублей в Химках, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники в ночное время, находясь на Совхозной улице, путем разбития заднего стекла автомашины проникли в салон, с помощью оборудования для запуска двигателя пытались похитить транспортное средство», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

В момент проникновения в машине сработала сигнализация, информация о взломе автомобиля поступила в отдел полиции. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, которые задержали двоих мужчин, пытавшихся вставить новое стекло вместо разбитого.

«В ходе осмотра автомашины правонарушителей оперативниками обнаружены и изъяты приспособления для несанкционированного вскрытия замка и запуска двигателя автомобиля, а также дубликаты государственных регистрационных знаков на транспортное средство, не принадлежащие задержанным», – добавила Петрова.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о покушении на кражу. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас они находятся под стражей. Оперативники в свою очередь устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных.