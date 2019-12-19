РИАМО - 19 дек. Свыше 300 световых композиций и скульптур установили на ВДНХ в Москве к новогодним праздникам, зимнее убранство будет украшать территорию выставки до конца февраля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На месте газонов и клумб появились светящиеся цветы, переливающиеся всеми цветами радуги, с двух сторон от павильона «Центральный» теперь «растут» четырехметровые светильники-одуванчики, а на площади Промышленности мерцает целое поле светлячков», - отмечается в материале.

Как пояснил представитель пресс-службы ВДНХ, в этом сезоне концепция праздничного оформления посвящена как прошлому выставки, так и ее настоящему.

«Так, у исторической арки северного входа украсили живую голубую ель высотой 20 метров, растущую здесь с 1959 года. Она наряжена в стиле 1950-х годов — снежинками, разноцветными шарами и гирляндами, напоминающими сверкающий дождик. На макушке ели закреплена звезда рубинового цвета», - добавил представитель пресс-службы.

По его словам, также на территории ВДНХ установили 13 искусственных елок с золотыми, серебряными, голубыми, красными и фиолетовыми шарами. На площади перед аркой главного входа и Центральной аллее можно увидеть светящиеся колонны, которые похожи на архитектурные элементы в стиле сталинского ампира. В центре площади также установлены мерцающие цифры 80, напоминающие о юбилее ВДНХ. Кроме того, здесь можно увидеть восемь больших новогодних шаров на подставках.

Сразу у входа на выставку гостей встречает «Аллея волшебства», состоящая из девяти светящихся ажурных арок. Прогулявшись по ней, можно будет попасть к павильону «Центральный» и увидеть необычную праздничную инсталляцию «Время Рождества». Это светящаяся арка с колоннами высотой почти 19 метров. Она практически полностью повторяет очертания арки главного входа. Композицию венчают часы с циферблатом и маятником-снежинкой.

Большую прогулочную аллею на ВДНХ украсили искрящимися снежинками, а у «Дома ремесел» теперь стоит сказочная горка с ажурными световым перилами.

Праздничный декор можно увидеть и при входе в парк «Останкино» — здесь «выросли» светящиеся деревья, ветки которых облюбовали снегири, а также стоят необычные фонарики, напоминающие свечные лампы.